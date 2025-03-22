セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『白雪姫』＆ youマスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『白雪姫』＆ youマスコット  登場時期：2025年3月21日より順次サイズ：全長約7×7×10cm種類：全4種（白雪姫、王子、女王、魔女）投入店舗：全国のゲームセンターなど 手足を動かしてポージングを楽