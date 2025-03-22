ZEROBASEONEがデビュー曲で冷めない人気を誇っている。【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞ZEROBASEONEが2023年7月にリリースした1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』のタイトル曲『In Bloom』は、3月20日基準でMelon、Spotify、Apple Musicなど韓国内外の主要音源サイトでの累計再生数が約1億5000万回を突破する快挙を成し遂げた。最近、ZEROBASEONEは5thミニアルバム『BLUE PARADISE』でカムバックし、韓国内外の音楽