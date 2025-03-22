ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。今回は2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『とむとじぇりーごっこ』マスコット〜すやすや〜を紹介します！ セガプライズ『とむとじぇりーごっこ』マスコット〜すやすや〜  登場時期：2025年3月14日より順次サイズ：全長約6×5×10cm種類：全3種（とむ、じぇりー、たふぃー）投入店舗：全国