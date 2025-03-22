効率的なスマート農業で改革に挑む若者たちが、埼玉にいます。平均年齢が30歳で、従業員の多くが農業未経験という中森農産。お笑いタレントで『news zero』木曜パートナーの小島よしおさんが取材しました。背景には農業への危機感がありました。■スマート農業で広い農地を管理小島さんが3月に訪ねたのは、埼玉・加須市にある田んぼ。種まき作業をしていたトラクターをよく見てみると、作業している人はハンドルから手を離していま