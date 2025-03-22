俳優の風間俊介、MEGUMIがW主演する、テレビ大阪の真夜中ドラマ『それでも俺は、妻としたい』（毎週土曜深夜）の第11話放送に先駆け、クランクアップの様子が到着した。【写真】『それでも俺は、妻としたい』豪太＆息子の太郎＆ママ友みどりも撮了！同作は、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』の脚本などを手がけた、足立紳氏による“ほぼ実録”の小説を実写化。脚本家の42歳・柳田豪太（風間）と妻・チカ（MEGUMI）の夜の営みをめ