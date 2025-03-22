日本ハム・清宮幸太郎内野手が２２日、選抜高校野球大会に出場している母校・早実の初戦突破を喜んだ。ヤクルトとのオープン戦（エスコン）の試合前練習中に、早実が高松商に８−２で勝利。練習を終えて結果を聞いた清宮は「勝ちました？ウェーイ♪」と声を弾ませて拍手した。試合の前半までをテレビ観戦。「なんかすごい渋い野球をしてるなって。僕らの頃とは違う野球だなって感じがします」と、強力打線が看板だった自身の