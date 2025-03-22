若くして結婚すると、理想に溢れた結婚生活を思い描いていても、現実は生活に追われる人も少なくないようです。筆者の知人も若くして結婚、親からの温かい援助を受けたのですが、それがちょっとした夫婦のもめ事に繋がったそうで……。いったい何があったのでしょうか？ 母が中古車をプレゼントしてくれました。 旦那にとっては、同僚へのカッコつけではなった言葉だったのでしょうが、母の親切をけなすのは、怒りしか