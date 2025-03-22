【モデルプレス＝2025/03/22】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と許豊凡が、21日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組「From INI」（TOKYO FM／JFN38局ネット・25時〜）に出演。許が後藤からの情報に首をかしげる場面があった。【写真】INI、サプライズに涙◆INI許豊凡、後藤威尊の話に疑問「INIのフィットネス部2人ですね」と早速口にした後藤。「いつの間に入部したの？」と笑いな