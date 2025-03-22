タレント・俳優の白石美帆さんが自身のインスタグラムで、海辺に咲く桜の写真を投稿しつつ、長男が卒園式を終えたことを公表しました。 【写真を見る】【白石美帆】長男の卒園式で「涙と感動の時間」 “制服は窮屈に” “凛々しくたくましく” “先生方に感謝” “ママ友たちは戦友” 万感を綴る【夫は元V6・長野博さん】白石さんは「今週は長男の卒園式を無事に終え」「涙と感動の時間を過ごしました」と報告。「日々導い