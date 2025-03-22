作詞家秋元康氏（66）が22日、大阪・東大阪市で行われた近大の卒業式にゲストスピーカーとしてサプライズで登場した。はかまやスーツ姿の卒業生約5500人で埋まる会場がどよめく中、登壇した秋元氏は「スペシャルゲストって言われて、非常に出にくかったです。これで大谷翔平さんが出てくればですけど、僕ですからね」と笑わせた。近大卒業式には14年以降、故安倍晋三元首相、EXILE HIROら毎年、著名人が登場している。「人生は選択