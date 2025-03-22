今年でパートナーシップ5年目を迎えたリシャール・ミルとフェラーリが、第2作目のコラボレーションモデルを発表した。前作の超薄型手巻きモデル「RM UP-01フェラーリ」が極めてセンセーショナルであったことも記憶にあたらしいが、今回2モデルが同時に発表された「RM 43-01 トゥールビヨン スプリットセコンドクロノグラフ フェラーリ」は、リシャール・ミルの最も複雑なハイコンプリケーション機構であるトゥールビヨン スプリッ