お笑いタレントの今田耕司（59）が22日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレMTG」（関西ローカル、土曜前11・55）に出演。この日最終回を迎えた同番組への思いを述べた。同番組は前番組の「特盛！よしもと今田・八光のおしゃべりジャングル」から数えると12年半の歴史に幕を閉じた。後継番組として4月5日から俳優・小澤征悦がナビゲーターを務める新番組「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜後11・55）が読売テレビ