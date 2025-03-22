2018年に大ヒットしたディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『リメンバー・ミー（原題：Coco）』の続編となる『リメンバー・ミー2（仮題）』の制作が決定した。【動画】ディズニー＆ピクサー『星つなぎのエリオ』日本版特報『リメンバー・ミー』は、陽気でカラフルな“死者の国”を舞台に、ミュージシャンを夢見る主人公の少年ミゲルの大冒険と、誰もが共感できる“家族の絆”の物語。ミゲルたちが歌う名曲「リメンバー・