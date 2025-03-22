アメリカのトランプ政権で政府の効率化を主導するイーロン・マスク氏が国防総省から最高機密に関する説明を受けると報じられ、トランプ大統領は「でっち上げだ」と否定しました。【映像】トランプ大統領「でっち上げだ」ニューヨークタイムズは複数の当局者の話としてマスク氏が21日に国防総省で中国との戦争を想定した計画などを含む最高機密の軍事情報の一部を閲覧し、ヘグセス長官らから説明を受ける予定だと報じました。