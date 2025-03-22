シャオミは22日、日本初の常設店舗となる「Xiaomi Store イオンモール浦和美園」をグランドオープンした。 開店前から大勢のMi Fan（シャオミファンの愛称）が駆けつける中、オープニングセレモニーを開催。一日店長をつとめる山根康宏氏やMi Fanらとともにテープカットを行った。 グランドオープンに駆けつけたXiaomi 東アジアリージョン ゼネラルマネージャ&#