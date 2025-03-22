俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉（あゆむ）が２２日までに自身のインスタグラムを更新。ベビーシャワーの様子を公開した。「大好きなみんながベビーシャワーを開いてくれました」と女優の橋本マナミらたくさんの友人に囲まれたものなどティー・パーティーのショットをアップ。そして「我が家の２人目は女の子です」と生まれてくる第２子の性別も明らかにした。「とても幸せな時間でした。ピンク祭り、みんな可愛（かわい