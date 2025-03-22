断然の人気を集めた良血馬の惨敗にＳＮＳでは悲鳴が上がっている。２２日に行われた中山５Ｒ・３歳１勝クラスは、昨年の牝馬２冠馬チェルヴィニアの弟にあたるアルレッキーノ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が単勝オッズ１・６倍の１番人気に推されたが、１０頭立ての９着に敗れた。同馬はデビュー２戦目の新潟未勝利を１分３３秒３の好時計で７馬身差Ｖ。同世代のクラシック有力候補として注目を集