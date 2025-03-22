サザンオールスターズが21日放送の「ミュージックステーション2時間スペシャル」に出演。桑田佳祐（69）の妻の原由子（68）と、共演したアイドルグループメンバーが親戚であることが明かされた。19日に10年ぶり16作目アルバム「THANK YOU SO MUCH」をリリースしたサザンは、2年ぶりの番組登場。後半のトーク場面で、タモリが「timeleszはサザンに伝えたいことがあるの？」と切り出すと、2月に新メンバーオーディション「timelesz P