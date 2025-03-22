滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール（大津市打出浜）は21日、2026年7月1日から28年2月末まで全館休館すると発表した。1998年9月に開館して以来、全館休館するのは初めて。老朽化対策などの大規模改修のためという。びわ湖ホールは、文化発信の拠点として県が約245億円かけて琵琶湖畔につくった。大中小三つのホールがあり、大ホールは西日本で初となる4面舞台を備える。卓越した音響・照明空間で知られ、コンサート、オペラ、バレエ