タレントのギャル曽根（39）が21日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時48分）に出演。一家の食事情を明かした。2011年7月にテレビ演出家の名城ラリータ氏と結婚しているギャル曽根は「長男がもうすぐ中学生なんですよ、めちゃめちゃ食べるんで。息子と娘2人なんですけど、全員食べるんですよ」と3人の子ども全員が食欲旺盛であることを話した。お笑いコンビくりぃむしちゅーの有田哲平（54）が「もう（大食いを