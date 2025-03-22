最近では、奨学金の返済が大きな負担になることから、「大学に進学すべきか」「高卒で働いた方が良いのか」と進路を迷う人が増えています。大学に行けば学歴が手に入りますが、そのために何百万もの借金を背負うことになるのは避けたいと感じるのも自然なことです。 一方で、高卒で早く働き始めることで、社会経験を積みながら収入を得ることもできます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、冷静に比較することが大切