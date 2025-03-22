【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」における東映アニメーションブースにて、アニメ「ワンピース」などの展示が行なわれている。 まず目に付いたのはブースの外側に鎮座する超巨大モニター。アニメ「ワンピース」のPVが流れている