3月27日（木）より、銭湯の桶でも親しまれている解熱鎮痛薬「ケロリン」と、「ポケモン」シリーズのコラボグッズが発売決定！毒袋を持つグレッグルと、「毒に効能アリ」というケロリンの文字がシュールさを醸し出す全4種のグッズによって、全国のポケモンセンターを「ぽけもんせんと〜」にしてくれる♪＞＞＞全部欲しくなる♪ 可愛すぎるグレッグルのレトログッズをチェック！（画像4点）『ポケットモンスター』シリーズは、任天堂