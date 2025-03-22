俳優の北川景子（38）が、4歳長女のために作ったという手作りポシェットやポーチを披露し、反響を呼んでいる。【映像】これまでに4歳長女に作ったポーチやトートバッグ北川は2016年1月、歌手でタレントのDAIGO（46）と結婚。4歳の長女、1歳の長男と、2人の子どもの育児に奮闘している。自身のXに、100均アイテムで作ったミニポーチ、リボンやフリルがついた真っ赤なトートバッグなどを披露すると、ファンからは「景子ちゃん器