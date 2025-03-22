アメリカのトランプ大統領はアメリカ空軍の次世代戦闘機「F47」の開発をボーイング社と契約すると発表しました。【映像】トランプ氏 “F47に匹敵する戦闘機は存在しない”「第6世代の戦闘機。世界を見渡しても匹敵するものはなく、F47として知られることになる。軍高官がF47という美しい数字を選んでくれた」（トランプ大統領）ボーイング社が製造することになる次世代戦闘機F47は、トランプ氏が第47代大統領であることにちな