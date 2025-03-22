選抜高校野球大会は２２日、１９２４年の第１回大会を制した高松商（香川）が、当時の決勝の相手、早稲田実（東京）と顔を合わせた。選抜では同大会以来の対戦。試合前には高松商の選手が、優勝したその年の暮れに急逝した三塁手・志摩定一さんをしのんだ。先人への思い、伝統への誇り。１０１年分の思いを込め、甲子園の舞台に立った。（高松総局須藤さくら）第１試合の試合直前、高松商ナインが守備につくと、三塁を守る唐