日本と中国、韓国による3カ国外相会議が行われ、日中韓の首脳会議についてなるべく早い時期の開催に向け調整を加速することで合意しました。【映像】岩谷外務大臣「未来志向の交流と協力を」「（日中韓は）隣国として難しい問題に直面することもございます。そうした中でも未来志向の交流と協力を推進することは極めて重要でございます」（岩屋外務大臣）岩屋外務大臣と中国の王毅外相、韓国の趙兌烈外相との会議は、約1時間半