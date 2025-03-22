 女優の小松彩夏が21日に自身のアメブロを更新。出産から1カ月が経った近況についてつづった。【映像】北川景子の娘への手作りミニポーチやトートバッグ2003年10月〜2004年9月までTBS系列で放送されたテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演していた小松。2025年1月28日には、第1子となる男児を出産している。この日は「産後1ヶ月経ちました」というタイトルでブログを更新。「1ヶ月検診が無事に終わり 母子共