「ESステーションワゴン」が凄かった！ 「SUV風味」もプラスレクサスのミディアムセダン「ES」。もしESにステーションワゴンがあったら、どのようなデザインになるのでしょうか。そんな想像を、CGデザイナーのsugardesign_1氏が具現化してレンダリングを公開しています。SNSなどでも多くの反響を呼んでいます。レクサスのステーションワゴンSUV!?（Thanks Photo：Sugar・Chow(@sugardesign_1)）レクサスESは1989年に発売し