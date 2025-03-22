「なんでも魔女商会」「ルルとララ」「魔法の庭ものがたり」「ムーンヒルズ魔法宝石店」など、ミリオンセラーを超えるシリーズを手がける、大人気絵本作家・あんびるやすこ先生。そのあんびるやすこ先生の原画展が、長野県北佐久郡にある白樺リゾート「森の美術館」にて開催されます！原画展では、みずみずしい色彩の原画を会期ごとにローテーションで展示し、20年以上にわたって愛され続けるあんびるやすこ作品の魅力にせまります