◇NBA・Gリーグハッスル125ー139サンズ（2025年3月21日）NBAグリズリーズ下部組織メンフィス・ハッスルの河村勇輝（23）が、21日（日本時間22日）のバレー・サンズ戦に先発出場。第3Qまでまさかの無得点ノーアシストに終わった。最終Qに3Pシュートを2本決めて6得点5アシストを記録した。チームは前半からリードを許して大敗した。前回の試合となった19日（日本時間20日）のバレー・サンズ戦では、4本の3Pシュートを含む16