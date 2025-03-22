アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が23日に開催する「ONE172」（さいたまスーパーアリーナ）の前日公開計量が、22日に行われた。“SBの絶対的エース”海人（TEAMF.O.D）と対戦する初代K―1スーパー・ウエルター級王者のマラット・グレゴリアン（アルメニア）が計量会場に1度も姿を現さずに計量を失敗した。午前10時から行われた「ONE172」の前日計量。前日計量ではリミット体重と過度な水抜きを抑制す