ミュージシャンのＧＡＣＫＴ（５１）が２１日に自身の「Ｘ」を更新。ハラスメントについて持論を語った。陸上十種競技の元日本チャンピオンでタレントの武井壮がハラスメントについて「世の中おかしなるて」とつづったポストを引用したＧＡＣＫＴは「ほんと、武井くんの言う通り」と賛同。「増え続けた『〇〇ハラスメント』はいったい何個あるんだ？」と提起し、「なんでもかんでも『ハラ』をつければいいってもんじゃないだろ