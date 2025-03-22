Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ）スプリント決勝が１５日に行われ、レーシングブルズの角田裕毅（２４）が８番手からロケットスタートでジャンプアップし、今季初入賞となる６位躍進を果たした。角田はスタートで前にいたメルセデスの?神童?キミ・アントネッリをぶち抜くと、その後のコーナーでランド・ノリスのミスに乗じて６位まで順位を上げた。その後はマシン性能で上回るアントネッリから猛追を受けるも、巧みな技術でなんと