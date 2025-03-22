俳優でタレントの熊切あさ美が、24年ぶりに歌手として『大嫌いだけど 大好きな人』を3月22日にリリース。それに先立ち記者会見を行った。「デビュー26年めにして初めてのソロデビュー。レコーディングをしたのは24年ぶりでした」デビュー時はアイドルグループ「チェキッ娘」の一員だった。「歌は歌わせてもらってたんですけど、そのころはグループで歌うなかで、ほぼソロパートがなかったんで。コーラスみたいなものでしたから