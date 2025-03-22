オーランド国際空港の航空管制塔＝２０２２年/Phelan M. Ebenhack/AP/File（ＣＮＮ）米連邦航空局（ＦＡＡ）は２２日までに、フロリダ州の空港でボーイング７３７型機のパイロットが誤って誘導路から離陸を試みる出来事があったものの、管制官からの指示で中止したと明らかにした。ＦＡＡは調査に着手する方針。この出来事が発生したのは２０日。誘導路は航空機がゲートと滑走路の間を移動するのに使用されるが、離着陸は想定され