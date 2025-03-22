3月22日午前、静岡県沼津市で建物火災があり、消防が消火活動にあたっています。 消防によりますと、22日午前10時15分頃、沼津市下河原町で「家が燃えています。茶色の煙が上がっています」と近隣の住民から119番通報がありました。 消防車両が駆けつけて消火活動にあたっていて、周辺の建物への延焼を食い止めようと放水を続けています。 火元の家には高齢の女性が住んでいて、出火当時は家の中にいましたが、近くの住民が家の