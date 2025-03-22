2025年3月18日付けで判決を受けたのは、指定暴力団六代目山口組國領屋一家の総長（55）ら3人です。 判決によりますと、2024年、3人は「浜松まつり」など浜松市や磐田市で開かれた3つの祭りにおいて、暴力団関係者であることを隠し、合計42店の露店を出店する権利をだまし取りました。 地裁浜松支部は、3人の犯行によって「祭りや主催者に対する市民の信頼が低下したおそれ」を指摘し、総長には懲役2年の実刑判決を、ほか2人には