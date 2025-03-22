新潟市中央区の萬代橋と隣接する広場で落書きが相次ぎ見つかりました。最初に落書きが見つかったのは萬代橋橋詰広場です。２１日に通りかかった人が国土交通省北陸地方整備局に連絡、その後の調査で萬代橋の欄干の落書きを職員が確認しました。【通行人は】「見栄えは悪いし、いい気分はしないこういうことはやめてほしい」秒「万代橋は新潟市のシンボル、そこがああいう風に汚れているのは嫌」広場で見つかった落書きは２０日夜