成長ホルモンや抗生剤などの薬を使わない「無薬養鰻」に取り組む大分県の山田水産（写真：山田水産）世界の中でも、日本人は鰻好きな国民と言えるだろう。平賀源内の名キャッチコピー「土用の丑の日」は、鰻が売れなくなる夏場のための対策だったが、現代では「季節を問わず食べたい」が「高くて手が出にくい」、そんな憧れのメニューだ。一方で、そんな鰻のハードルを下げている店もある。すき家や吉野家といったファストフード系