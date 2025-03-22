味も見た目も大満足のソーセージサンド朝食の定番・食パンとソーセージで作る、見た目にも楽しいサンドイッチをご紹介します！ 一見むずかしそうに見えますが、挟むだけなので簡単ですよ。インパクト大の「ソーセージサンド」シンプルに★ソーセージのサンドイッチ★by Snow＊LoveYahoo!カテゴリ掲載感謝✿レゴにハマってる甥っ子がハマってくれました♪2015.4.15嬉しい話題入り☆皆様に感謝✿つくれぽ（つくりました