俳優の佐々木希（37）が年末に秋田へ帰省した際の様子を公開。家族ならではのやりとりを披露した。【映像】広々した自宅キッチン＆実家のキッチン佐々木はこれまでYouTubeチャンネルで、自宅の広々としたキッチンで料理をする姿や、実家のキッチンでくつろぐ様子を見せてきた。2025年3月20日の更新では、地元で過ごした年末年始について投稿。「今回は兄のおうちで宴会をすることになりました。年越しそばとか食べたりとか、