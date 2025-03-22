【モデルプレス＝2025/03/22】俳優の風間俊介と女優のMEGUMIがW主演を務める真夜中ドラマ「それでも俺は、妻としたい」（テレビ大阪にて毎週土曜深夜24時55分〜／BSテレ東にて毎週土曜深夜24時〜）から、クランクアップコメントが到着した。【写真】MEGUMI、スリットから美脚チラリ◆風間俊介＆MEGUMI W主演「それでも俺は、妻としたい」原作は連続テレビ小説「ブギウギ」（NHK）の脚本などを手掛けた⾜⽴紳の同名小説