野菜たっぷり「スープカレー」北海道の名物料理、スープカレー。お店で食べるイメージが強いかもしれませんが、おうちでも作れますよ。今回はそんなスープカレーレシピをご紹介します。スパイスを入れて本格味に本格スパイス★スープカレーby メグ太☆7色々なスパイスを使った本格的なスープカレーです！カレー粉と鶏ガラスープでカレールーなしで作れる簡単スープカレーby ☆ねこぴよ☆ルーがなくてもあるもので簡単に出来ちゃい