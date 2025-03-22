¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/22¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬21Æü¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡¢Number_i¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡¢Æ±´ü¤È¤Î¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¢¡»ûÀ¾Âó¿Í¡¦ÅÄÃæ¼ù¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÈ¿¶Á¿·ÂÎÀ©¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡£»ûÀ¾¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù½Ð±é¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥