柔道女子で、昨夏のパリ五輪４８キロ級金メダルの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が２２日、都内で取材に応じ、世界選手権（６月、ブダペスト）の代表選考に関わる全日本選抜体重別選手権（４月５〜６日、福岡国際センター）にエントリーしなかった理由を明かした。パリ五輪後の復帰戦となったグランドスラム（ＧＳ）バクー大会で、過去に負傷していた膝などの再度痛みが出てきたという。減量の期間が短いことや、医師の