能登半島地震で壊滅的な被害を受けた石川県輪島市の観光名所「輪島朝市」で食堂を経営していた男性が、キッチンカーで1年2カ月ぶりに営業を再開した。小さな車での移動販売という慣れないスタイルに四苦八苦しながらも、復興の第一歩を進みだした。「話すことは何もない」絶望しか見えなかった輪島朝市の店主が記者に語った本音うっすらと雪が残る3月上旬。営業再開を翌日に控え、食堂店主の紙浩之さん（55）は慌ただしい一日を過