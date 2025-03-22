女優の橋本環奈（26）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が24日から最終週に入る。朝ドラ通算111作目。福岡・糸島や神戸を舞台に、栄養士を目指しまだ身近で少し懐かしい「平成時代」をたくましく突き進むヒロイン・米田 結（よねだ・ゆい）や仲間たちをユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。心と体を元気にする“栄養学の知識”とともに、日本の朝に笑い