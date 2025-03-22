コメディアンの加藤茶さん（82）の妻で、タレントの加藤綾菜さん（36）が2025年3月20日、自身のインスタグラムを更新。食卓の写真を披露し、加藤家の食卓事情について投稿した。綾菜さんが23歳だった2011年、加藤茶さんとは45歳という年齢差で結婚した。「発酵食品はちゃんと取ってます」加藤綾菜さんは、「今日も皆んなお疲れ様です」と書き出し、食卓の写真を投稿。「加藤家のご飯はシンプルだけど発酵食品はちゃんと取ってます