メルペイは、街の店舗で実質最大2％還元となるクレジットカード「メルカード ゴールド」を3月17日から提供している。●“売る”もお得に同社は、2022年11月から「メルカリ」の利用実績などで限度額が決まり、アプリで利用と管理が完結するクレジットカード「メルカード」を提供している。今回の、メルカード ゴールドの提供は、クレジットカード利用者の約5人に1人がゴールドカードを持っていることや、メルカード利用者から